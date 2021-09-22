Manisa'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Manisa'da bulunan 7 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Demirci, Turgutlu, Kula, Salihli, Yunusemre ve Alaşehir ilçelerinde bulunan 7 jeotermal kaynak arama sahası, 7 Ekim'de açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 83 bin lira ile 278 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 10.00'da Manisa'da Şehzadeler Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.