Manisa'da petrol sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da petrol sevinci

31.05.2022 20:17

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analiz sonuçları açıklandı. TPAO'nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre, TPAO'nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı. Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi" diyen Bilen, "Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" diye konuştu.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da petrol sevinci
Manisa'da petrol sevinci
Manisa'da petrol sevinci
Manisa'da petrol sevinci
Manisa'da petrol sevinci
Manisa'da petrol sevinci
Manisa'da petrol sevinci

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Manisa'da petrole benzer siyah sıvı heyecan uyandırdı Manisa'da petrole benzer siyah sıvı heyecan uyandırdı Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da petrol sevinci - Son Dakika


Son Dakika
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da petrol sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement