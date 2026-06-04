Manisa\'da Tarım Denetimleri Devam Ediyor

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Manisa'da ekipler tarafından bağlarda hastalık ve zararlı takibi yapılırken, kiraz pazaryerlerinde de ürün kalitesi ve mevzuat denetimleri gerçekleştirildi.

Manisa'nın Akhisar ve Selendi ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından üretim alanları ve pazaryerlerinde denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Akselendi, Sazoba ve Beyoba mahallelerinde bağlarda hastalık ve zararlı sürvey çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında salkım güvesi tuzaklarının sayım ve bakım işlemleri de yapıldı.

Teknik ekipler tarafından bağ üreticilerine dönemsel olarak yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgi verilerek hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki kiraz pazaryerlerinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin kalite standartları, hijyen şartları ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Yetkililer, üreticinin emeğini korumak ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla saha çalışmalarının ve denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MANİSA