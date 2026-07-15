Manisa'da Üzüm Hasat Ziyareti - Son Dakika
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Manisa'da Üzüm Hasat Ziyareti

Manisa\'da Üzüm Hasat Ziyareti
15.07.2026 22:53
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Tarım Müdürü Karayılan, erkenci üzüm bağını ziyaret ederek üreticilere destek sözü verdi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 15 Temmuz'da Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesi'nde erkenci üzüm bağını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Hasat öncesi bağlarda incelemelerde bulunan Karayılan, üreticilerin her aşamada yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde hasat olgunluğuna ulaşan erkenci üzüm bağını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Bağda gerçekleştirilen incelemelerde üreticiden yetiştirilen üzüm çeşitleri, hasat öncesi son durum, beklenen rekolte ve ürünün brix (şeker) değeri hakkında bilgi alan Karayılan, sezon boyunca yürütülen üretim faaliyetleri ile üreticilerin karşılaştığı konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmayı önemsediklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, sahada üreticilerle birebir yapılan görüşmelerin hem mevcut durumun yerinde değerlendirilmesi hem de çözüm odaklı çalışmaların yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin üzüm üretiminde öncü illerinden biri olan Manisa'da erkenci üzümlerde hasat heyecanının başladığını belirten Karayılan, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilere bereketli, verimli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Ziyarete İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Manisa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üzüm Hasat Ziyareti - Son Dakika

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