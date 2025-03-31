Manisa'da Yol Güvenliği İçin Büyük Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Yol Güvenliği İçin Büyük Çalışmalar Başlatıldı

Manisa\'da Yol Güvenliği İçin Büyük Çalışmalar Başlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yol genişletme ve dolgu çalışmaları ile yol güvenliğini artırmayı hedefliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, çalışmaların sürekli devam edeceğini belirtti.

31.03.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yaşanabilir ve güvenli hale gelmesi amacıyla 17 ilçede yol genişletme, dolgu ve temel malzemesi serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yol güvenliğini arttırmayı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Manisalıların daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Manisa'nın 17 ilçesinde halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda yol genişletme, dolgu ve temel malzemeleri serimi çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes, Kırkağaç, Soma ile Şehzadeler ilçelerinde yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Demirci ve Turgutlu'da ise yol genişletme ve dolgu malzemesi serimi yapıldı. Saruhanlı'ya bağlı Paşaköy Mahallesi Çevre Yolu'nda asfalt yama çalışması yürütülürken Gördes'te de yol genişletme ve hendek tamir çalışmaları gerçekleştirildi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde yol güvenliğini ve konforunu artırmak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Manisalıların daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için ekiplerimiz sahada çalışıyor. Şehrimizin dört bir yanında yol standartlarını yükseltmek ve hemşehrilerimizin konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Yol Güvenliği İçin Büyük Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika

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