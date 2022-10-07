Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen "10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu" çerçevesinde 29 farklı il, 14 farklı Araştırma Kurumu ve 27 farklı üniversiteden gelen katılımcılar Sarıgöl'ün Emcelli ve Bağlıca mahallelerinde örtüaltı üzüm yetiştiriciliğini yerinde inceledi. Katılımcılara Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve teknik personeller eşlik ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Araştırma, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Manisa haber: Sarıgöl'ün örtülü üzüm bağlarında inceleme - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.