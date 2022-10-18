Manisa haber: Şehzadeler'de yol onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Manisa haber: Şehzadeler'de yol onarım çalışmaları devam ediyor

18.10.2022 11:08
Manisa haber: Şehzadeler'de yol onarım çalışmaları devam ediyor

Edinilen Manisa gelişmesine göre Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde mahallelerde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. Ekipler, son olarak Çarşı ve Nişancıpaşa mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde çalışmalarını tamamlayan ekipler, bozulan yolları onararak halkın kullanımına sunuyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mahalle muhtarları ile vatandaşların talepleri doğrultusunda ve gözlemlediğimiz farklı bölgelerde planlı bir şekilde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bu çalışmalarla trafik akışı ve yaya ulaşımını daha güvenli hale getiriyoruz. Yol bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Vatandaşlar, yolların iyileştirilmesinden dolayı belediye ekiplerine ve Başkan Çelik'e teşekkür etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa haber: Şehzadeler'de yol onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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