Manisa haber: Yunusemre'de kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haber: Yunusemre'de kentsel dönüşüm başlıyor

12.10.2022 14:46
Manisa haber: Yunusemre'de kentsel dönüşüm başlıyor

Manisa gelişmesine göre Yunusemre Belediyesi'nin, 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm çalışması başlıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin, 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm çalışması başlıyor. Projede ilk olarak Mutlu Mahallesi'ndeki hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlanma aşamasına geldi. Mutlu Kent Sitesi ismini taşıyan projede ilk kazmanın çok yakında vurulacağı öğrenildi.

İlçede kullanım ömrünü tamamlayan konutların yenilenmesi amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi başlıyor. 10,81 hektar büyüklüğündeki Lalapaşa ve Mutlu mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin Mutlu Mahallesini kapsayan 11 bin 534 metrekare imarlı alana sahip 2. etabında hak sahiplerinin yüzde 92'si ile sözleşme imzalandı. Çok yakında 'Mutlu Kent Sitesi'nin inşaatlarına başlanacak. Uzun bir sürecin sonuna yaklaştıklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sürece ilişkin bilgi verdi.

Kısa süre içerisinde ilk kazmayı vurmayı planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, "Birinci derecede deprem kuşağında yer alan şehrimizde vatandaşımızın depreme dayanıklı, konforlu ve modern binalarda yaşaması için uzun süredir çalışıyoruz. Bu anlamda ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan, çarpık yapılaşmanın yoğunlukla yer aldığı, ulaşımın dahi zor olduğu Mutlu Mahallemizde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Mutlu Kent Sitesi olarak adlandırdığımız projede hak sahiplerimizin yüzde 92'si ile sözleşme imzalandı. İnşallah kısa süre içerisinde de ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa haber: Yunusemre'de kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 21:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa haber: Yunusemre'de kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement