Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim yapılıyor - Son Dakika
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Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim yapılıyor

16.08.2022 15:24
Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim yapılıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde sulama barajları ve modern sulama sistemleri ile atıl arazilerde üretim yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sulama barajları ve modern sulama sistemleri ile atıl arazilerde üretim yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Demirci'de 2021 yılında hizmete giren 900 bin metreküp kapasiteli Kılavuzlar sulama barajı 1540 dekar araziyi suluyor.

Yöredeki çiftçiler, barajın faaliyete girmesinin ardından başta kornişon olmak üzere mısır ve meyve üretimi yapmaya başladı.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine ilçeye yapılan göletlerin önemine değinerek, bunun sulu tarıma büyük katkı sağladığını ifade etti.

Baraj ve göletlerle yöredeki atıl arazilerde üretimin yaygınlaştığını vurgulayan Karakaya, "Çiftçilerimiz kazanıyor, kadınlar günlük yevmiye ile salatalık hasadı ve meyve bahçelerinde çalışıyorlar. Bu da ilçe ve ülke ekonomimize katkı sağlıyor." dedi.

Çiftçilerden Mehmet Emre de 2 yıldır kornişon salatalık ürettiğini, hasadın verimli şekilde sürdüğünü anlattı.

Su sayesinde yüksek rekolte beklediklerini anlatan Emre, şunları kaydetti:

"Kornişon ekimini haziranda yaptık. Ağustos başı gibi hasada başladık, 3 ay sürecek. Barajımız olduğu için modern damlama sistemi ile sulama gerçekleştiriyoruz. Ürünümüz güzel, fiyatlar toparlandı. Bir numarayı 8 lira, iki numara 4 lira ve üç numarayı da 1,5 liraya veriyoruz. Ürünlerimizi alıcı firmaya teslim ediyoruz oradan da yurt dışına gönderiliyor. Bu yıl 250 ton gibi rekolte bekliyorum."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Demirci, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da sulu tarım sayesinde atıl arazilerde üretim yapılıyor - Son Dakika
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