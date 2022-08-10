Sarıgöl'de kavun karpuz bereketi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgöl'de kavun karpuz bereketi

10.08.2022 13:34
Sarıgöl'de kavun karpuz bereketi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı yerli kavun, karpuz ve domateslerin hasadına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı yerli kavun, karpuz ve domateslerin hasadına başlandı. Bu sene domates, karpuz ve kavunun oldukça verimli olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesinde yetiştirilen kavun, karpuz ve domateslerin hasadına başlandı. Bu yıl ürünlerin veriminden ve satışından memnun olduğunu ifade eden üretici Mustafa Gencelli, "Bu yıl 10 dekarlık alana bostan dikim. Dört dekarlık alana kavun, üç dekar alana da domates diktim. Tarlada karpuzların kilosu toptan 1.30-1.50 TL arasından kavunların kilosu dört liradan, domatesi ise beş liradan veriyorum. Sadece karpuzdan 80 ton verim bekliyorum." dedi.

Yerli kavun karpuz ve domateslerin çıkması ile vatandaşlar yerli ürünlerden almayı tercih ediyor. - MANİSA

YORUMLAR
500
MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ Turgutlu Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı Turgutlu Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (2) Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (2)
Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de kavun karpuz bereketi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:49:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de kavun karpuz bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement