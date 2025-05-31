Manisa TSO TOBB Genel Kurulu'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa TSO TOBB Genel Kurulu'nda

Manisa TSO TOBB Genel Kurulu\'nda
31.05.2025 17:30
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Manisa TSO heyeti, TOBB'un 81. Genel Kurulu'na katılarak ekonomik sorunları dile getirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 81. Genel Kuruluna katılarak Manisa'yı temsil etti.

TOBB'un 81. Mali Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oda ve borsa camiası ile 81 ilden 3 bin iş insanının katılımıyla yapıldı. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO TOBB Delegeleri, TOBB 81. Genel Kurulu'na katılım sağladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Bolat, genel kurulda iş dünyasının gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kurulda ayrıca, çeşitli komisyonların raporları sunuldu ve delegelerin oylarıyla genel kurul süreci tamamlandı. Genel kurulun, reel sektörün taleplerinin değerlendirilmesi ve ekonomi politikalarının şekillendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

"TOBB Başkanımız önderliğinde iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz"

Genel Kurul ile ilgili görüşlerine ifade eden Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz; "Çatı kuruluşumuz TOBB 81. Genel Kuruluna Kıymetli delegelerimiz ile katılım sağladık. Ülkemiz ve iş dünyamız için birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 81. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyor, iş dünyamızın güçlü sesi olan, bizlerin ve üyelerimizin taleplerine her daim destekte bulunan Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuzda iş dünyasının yaşadığı sorunları ve bölgemizde özellikle sanayicimizin yaşadığı yer sorununu yaptığımı ikili görüşmelerde dile getirdik. Üretim yapmak için bekleyen girişimci insanlarımızın önünü açmalıyız. Özellikle yeni yatırımlar yapmak isteyen sanayicimiz fabrika yeri bulmakta zorlanıyor. Bunların çözüme ulaşması yolunda talepleri ve çözüm önerimizi paylaştık. Bizleri dinleyen ve çok iyi bir şekilde ağırlayan TOBB ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte ülkemizin geleceği için çok çalışarak hep birlikte kalkınmaya, büyümeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Manisa TSO olarak üyelerimizden aldığımız güç ve Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa TSO heyeti genel kurulda yerini aldı

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa TSO TOBB delegeleri; Gökay Budak, Muharrem Diz, Tamer Bürümlü, Osman Sönmez, Öner Gürsel, Manisa TSO Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, 81. genel kurulda yer alarak, Manisa TSO'yu temsil eden isimler oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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