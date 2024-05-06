Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı\'nda Beton Kaplama Çalışmaları Başladı

Ekonomi

Ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlanan Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı şantiye sahasını ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, üreticilere Barajın 2024 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini açıklayarak müjde verdi.

Şehzadeler kenti Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma-Davutlar Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Gövde dolgusu tamamlanarak yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda önyüzü beton kaplama çalışmalarına başlandı.

Son 7 ay

Projenin son durumunu teknik ekibi ile birlikte şantiye sahasında değerlendiren DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Manisalı üreticilere müjdeli haberi verdi. Sarma-Davutlar Barajı'nı 2024 yılı sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, "Şu anda hazırlıklarımızı sürüyor. Haziran ayı başında önyüzü beton kaplama çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede 8 bin metreküp beton dökeceğiz ve sonbaharda gövde imalatlarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz yılbaşında kadar Sarma-Davutlar Barajı'nı tüm yönleri ile bitirip barajda su tutabilmek" diye konuştu.

Manisalı çiftçilere yılda 74.7 milyon lira ek gelir

Sarma-Davutlar Barajı'nın 18 milyon 570 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağının vurgulayan DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, proje sayesinde 9 bin 920 dekar arazinin borulu basınçlı sistemle sulanacağını hatırlattı. Barajın bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Hüseyin Koray Bilgi, "Azalan sulama giderleri ile birlikte çiftçinin üretim maliyetleri düşecek. Tarlalarda verim artacak. Aynı zamanda sulu tarıma geçilmesi nedeniyle bölgedeki ürün yelpazesi de genişleyecek. Proje sayesinde üreticilerimiz 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 74 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak. Ayrıca 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlanacak" dedi.

18.5 milyon metreküp su depolayacak

Yunusemre ilçesinin Davutlar Mahallesi yakınlarındaki "Sarma Çayı" üzerine inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 47,5 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 723 bin metreküp dolgu yapıldı. Sarma-Davutlar Barajı'nda 18 milyon 570 bin metreküp su depolanabilecek. - MANİSA