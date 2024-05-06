Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda Beton Kaplama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda Beton Kaplama Çalışmaları Başladı

Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı\'nda Beton Kaplama Çalışmaları Başladı

Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlandı. DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, barajın 2024 yılı sonunda bitirilmesi hedeflendiğini açıkladı. Barajın tamamlanmasıyla Manisalı çiftçilere yılda 74.7 milyon lira ek gelir sağlanacak ve 450 kişiye ek istihdam olanağı sağlanacak.

06.05.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlanan Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı şantiye sahasını ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, üreticilere Barajın 2024 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini açıklayarak müjde verdi.

Şehzadeler kenti Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma-Davutlar Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Gövde dolgusu tamamlanarak yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda önyüzü beton kaplama çalışmalarına başlandı.

Son 7 ay

Projenin son durumunu teknik ekibi ile birlikte şantiye sahasında değerlendiren DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Manisalı üreticilere müjdeli haberi verdi. Sarma-Davutlar Barajı'nı 2024 yılı sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, "Şu anda hazırlıklarımızı sürüyor. Haziran ayı başında önyüzü beton kaplama çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede 8 bin metreküp beton dökeceğiz ve sonbaharda gövde imalatlarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz yılbaşında kadar Sarma-Davutlar Barajı'nı tüm yönleri ile bitirip barajda su tutabilmek" diye konuştu.

Manisalı çiftçilere yılda 74.7 milyon lira ek gelir

Sarma-Davutlar Barajı'nın 18 milyon 570 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağının vurgulayan DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, proje sayesinde 9 bin 920 dekar arazinin borulu basınçlı sistemle sulanacağını hatırlattı. Barajın bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Hüseyin Koray Bilgi, "Azalan sulama giderleri ile birlikte çiftçinin üretim maliyetleri düşecek. Tarlalarda verim artacak. Aynı zamanda sulu tarıma geçilmesi nedeniyle bölgedeki ürün yelpazesi de genişleyecek. Proje sayesinde üreticilerimiz 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 74 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak. Ayrıca 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlanacak" dedi.

18.5 milyon metreküp su depolayacak

Yunusemre ilçesinin Davutlar Mahallesi yakınlarındaki "Sarma Çayı" üzerine inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 47,5 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 723 bin metreküp dolgu yapıldı. Sarma-Davutlar Barajı'nda 18 milyon 570 bin metreküp su depolanabilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda Beton Kaplama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:58:33. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Yunusemre Sarma-Davutlar Barajı'nda Beton Kaplama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement