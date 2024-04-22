Manisalı üreticiye fide desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Manisalı üreticiye fide desteği

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki üreticilere yüzde 75 destekle domates ve biber fidesi verildi. Proje ile Manisa'nın Şehzadeler ve Kula ilçelerindeki çiftçilere yüzde 75 hibe destekli domates, biber ve patlıcan fideleri verilerek toplam 265 dekar alanda üretim yapılması hedefleniyor.

22.04.2024 20:29
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Manisalı üreticiye fide desteği

Manisalı üreticiler yüzde 75 destekle ekonomiye can katacak

MANİSA - Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki üreticilere "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, yüze 75 hibe destekli domates ve biber fidesi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı TAKEP kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Domates, Biber ve Patlıcan Üretimini Geliştirme Projesi" ile domates, biber ve patlıcan fidelerinin üreticilere teslimine başlandı. Proje ile Manisa'nın Şehzadeler ve Kula ilçelerindeki çiftçilere yüzde 75 hibe destekli domates, biber ve patlıcan fideleri verilerek toplam 265 dekar alanda üretim yapılması hedefleniyor. Sebze üretiminin yaygınlaştırılması ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla yapılan çalışmayla 103 üreticiye yaklaşık 800 bin adet sebze fidesi veriliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki üreticilere yönelik fide desteği töreninde konuşan Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bu şekildeki programları çok sık yapıyoruz. Üreticilerimize bu şekilde girdilerine yapmış olduğumuz proje katkılarından dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanlığımız son yıllarda hızla artan bir şekilde tarım arazilerinin kullanım etkinliğinin arttırılması projesini yürütüyor. Sahada da bunun faydalarını görüyoruz. Küçük üreticilerimiz bu şekilde girdilere daha kolay ulaşıyor. Hastalıktan ve zararlılardan ari bu tür üretim materyalleriyle buluşup yeni çeşitleri tanıyor. Üretimde yeni çeşitlerle daha nitelikli ve verimli ürünler üretilmesi amacıyla sahada büyük bir önemle yürütüyoruz. Tabi bugün Şehzadeler ilçemize ait üreticilerimize 650 bin domates ve biber fidesini teslim edeceğiz. En büyük emek siz kıymetli üreticilerimizin. Bunları toprakla buluşturup ülkenin üretimine önemli katkı sağlayacaksınız" dedi.

"2023 yılında 900 milyon liraya yakın bir destekleme ödemesini gerçekleştirdik"

Üreticilerin her zaman hizmetinde olduklarını belirten Öztürk, "Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Bakanlık olarak 2023 yılında 900 milyon liraya yakın bir destekleme ödemesini gerçekleştirdik. Bakanlık olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tabi Manisa üreticisinin de ayrı bir yeri var diğer üretim yapan şehirlerin içerisinde. Bu şehir aynı zamanda önemli bir ihracat merkez. Dünyaya sadece çekirdeksiz kuru üzümden 500 milyon dolara yakın ihracat yapan bir şehir. Üretimiyle dünyanın da karnının doyurulmasına önemli katkılar sağlayan bir şehir. Bu şehirde üretim yapan üreticilerin de ayrı bir kıymeti var. Dolayısıyla Manisa üreticisi toprağın dilinden anlar. Yaptığı üretim kalitelidir. En iyi ürünleri, en nitelikli ürünleri hem ülke sofralarında hem de yurtdışı sofralarına ulaştırır diyoruz" diye konuştu.

Çiftçilere destek sağlayacak projelere önem verdiklerini söyleyen Öztürk, "Bu tür projeler yapmak da bizler için ayrı bir önem arz ediyor. Bugün Şehzadeler'de 650 bin, yarın Kula'da 150 bin sebze fidesi dağıtacağız. Burada farklı farklı çeşitler var içinde. Bu da yaklaşık 4 milyon TL'lik bir destek olacak. Bunun çiftçi katkısı da var ancak yüzde 75 bakanlık bütçesinden karşılanmış bir proje. Bu projeyle fideler toprakla buluşacak çok bereketli, nitelikli ürünler elde edilecek" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk konuşmasının ardından çiftçilere fidelerini teslim etti. 650 bin sebze fidesi Şehzadeler ilçesi üreticilerine teslim edilirken yarın düzenlenecek törenle 150 bin fide daha Kula ilçesindeki üreticilerine teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisalı üreticiye fide desteği - Son Dakika

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