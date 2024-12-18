Manz AG İflas Başvurusu Yapmayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manz AG İflas Başvurusu Yapmayı Planlıyor

Alman mühendislik şirketi Manz AG, aşırı borçluluk nedeniyle iflas başvurusu yapmayı planlıyor.

18.12.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman makine mühendisliği şirketi Manz AG'nin iflas başvurusunda bulunmayı planladığı bildirildi.

Manz AG tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun iflas yasası uyarınca iflas ve aşırı borçluluk nedeniyle iflas işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunmaya karar verdiği belirtildi.

İflasın kredi sağlayıcıların daha fazla fon sağlamama kararından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, finansörler ve yatırımcılarla yoğun görüşmeler yapıldığı ancak bunların bir finansman çözüme yol açmadığı aktarıldı.

Yönetim Kurulu'nun yaklaşan iflas sürecine rağmen potansiyel yatırımcılarla görüşmeye devam ettiği bildirildi.

Bu arada, otomasyon, lazer işleme ve metroloji alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu bir Alman mühendislik şirketi olan Manz, 1435 kişiyi istihdam ediyor.

Reutlingen merkezli şirket 2023'te yaklaşık 250 milyon avroluk satış gerçekleştirdi.

Ticari araç üreticisi Daimler Truck, 2022'de sermaye artırımının bir parçası olarak Manz'in yaklaşık yüzde 10 hissesini satın almıştı.

Sipariş eksikliği

Öte yandan, Almanya'da makine mühendisliği sipariş krizinden çıkamıyor.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA) verilerine göre ülkede makine mühendisliğinde siparişler yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 azaldı.

Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği 1 milyondan fazla istihdam sağlıyor. Üretiminin yüzde 70'ten fazlası da ihraç ediliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manz AG İflas Başvurusu Yapmayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:36:58. #1.11#
SON DAKİKA: Manz AG İflas Başvurusu Yapmayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.