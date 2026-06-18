Vali Akkoyun: "Mardin'de 1 milyon 279 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akkoyun: "Mardin'de 1 milyon 279 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı"

Vali Akkoyun: "Mardin\'de 1 milyon 279 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı"
18.06.2026 14:17  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, bu yıl 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi yapıldığını ve 709 bin 511 ton rekolte beklendiğini açıkladı. Ayrıca anız yakılmaması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte bu yıl 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi gerçekleştirildiğini belirterek, 709 bin 511 tonluk rekolte beklediklerini açıkladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadı programına katıldı. Biçerdövere binerek sezonun ilk hasadını gerçekleştiren Akkoyun, programda yaptığı konuşmada Mardin'in sahip olduğu verimli tarım arazileri ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Vali Akkoyun, "Mardin'imiz sahip olduğu verimli tarım arazileri ve üretim potansiyeliyle ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biridir. Dünyanın en iyi makarnalık buğdayının üretildiği Mezopotamya Ovası'nda elde edilen hububat üretim rakamları, ilimizin tarımsal gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle bu yıl yaşanan olumlu yağışlar sayesinde kuru arazilerde dahi dekara 400 kilogram verim alınmış ve böylece sulama yapılmadan oldukça yüksek verimlere ulaşılmıştır. 2026 yılı üretim verilerine göre Mardin genelinde arpa ekim alanı 596 bin 284 dekar olarak gerçekleşmiştir. Dekar başına 388,77 kilogram verim elde edilmiş olup, toplam 231 bin 817 ton arpa üretimi beklenmektedir. Buğday üretiminde ise ilimiz çok daha yüksek bir performans sergilemiştir. Toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş, dekar başına 554,42 kilogram verim alınarak toplamda 709 bin 511 ton üretime ulaşmayı beklemekteyiz" dedi.

"Anız yakılmaması konusunda çiftçilerimiz azami hassasiyet göstermeli"

Elde edilen üretim rakamlarının üreticilerin özverili çalışmaları ile kamu kurumlarının desteklerinin ortak sonucu olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, "Bu başarılı sonuçlar, üreticilerimizin özverili çalışmaları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek, verimliliği daha da artırmak ve çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltmek amacıyla ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anız yangınlarına da dikkat çeken Vali Akkoyun, "Burada çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın özellikle anız yakılmaması konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Bu konuda idare olarak anız yakılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz. Ancak bu mücadelede en büyük sorumluluk, toprağını koruyan ve geleceğini düşünen üreticilerimize düşmektedir. Bu vesileyle üretimin her aşamasında fedakarca çalışan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, Çiftçilik, Ekonomi, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Akkoyun: 'Mardin'de 1 milyon 279 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Palantir’in kurucu ortaklarından Peter Thiel’in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi Palantir'in kurucu ortaklarından Peter Thiel'in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi
Sarıyer’de AVM’de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler Sarıyer'de AVM'de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler
Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı Gaziantep’te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı! Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi
Rusya’da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
Menteşe’de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi Menteşe'de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:00:40. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Akkoyun: "Mardin'de 1 milyon 279 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.