Vali Akkoyun: "Mardin\'de 1 milyon 279 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte bu yıl 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi gerçekleştirildiğini belirterek, 709 bin 511 tonluk rekolte beklediklerini açıkladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadı programına katıldı. Biçerdövere binerek sezonun ilk hasadını gerçekleştiren Akkoyun, programda yaptığı konuşmada Mardin'in sahip olduğu verimli tarım arazileri ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Vali Akkoyun, "Mardin'imiz sahip olduğu verimli tarım arazileri ve üretim potansiyeliyle ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biridir. Dünyanın en iyi makarnalık buğdayının üretildiği Mezopotamya Ovası'nda elde edilen hububat üretim rakamları, ilimizin tarımsal gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle bu yıl yaşanan olumlu yağışlar sayesinde kuru arazilerde dahi dekara 400 kilogram verim alınmış ve böylece sulama yapılmadan oldukça yüksek verimlere ulaşılmıştır. 2026 yılı üretim verilerine göre Mardin genelinde arpa ekim alanı 596 bin 284 dekar olarak gerçekleşmiştir. Dekar başına 388,77 kilogram verim elde edilmiş olup, toplam 231 bin 817 ton arpa üretimi beklenmektedir. Buğday üretiminde ise ilimiz çok daha yüksek bir performans sergilemiştir. Toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş, dekar başına 554,42 kilogram verim alınarak toplamda 709 bin 511 ton üretime ulaşmayı beklemekteyiz" dedi.

"Anız yakılmaması konusunda çiftçilerimiz azami hassasiyet göstermeli"

Elde edilen üretim rakamlarının üreticilerin özverili çalışmaları ile kamu kurumlarının desteklerinin ortak sonucu olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, "Bu başarılı sonuçlar, üreticilerimizin özverili çalışmaları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek, verimliliği daha da artırmak ve çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltmek amacıyla ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anız yangınlarına da dikkat çeken Vali Akkoyun, "Burada çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın özellikle anız yakılmaması konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Bu konuda idare olarak anız yakılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz. Ancak bu mücadelede en büyük sorumluluk, toprağını koruyan ve geleceğini düşünen üreticilerimize düşmektedir. Bu vesileyle üretimin her aşamasında fedakarca çalışan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN