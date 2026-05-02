Mardin\'de "Ekonomiye Yön Verenler" zirvesi düzenlendi

İhlas Medya Grubu bünyesinde bulunan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde Ekonomiye Yön Verenler buluşması Mardin'de iş dünyasını bir araya getirdi.

İhlas Medya Grubu bünyesindeki Türkiye'de İş Dünyası dersinin öncülüğünde organize edilen "Ekonomiye Yön Verenler" buluşması bu kez Mardin'de yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen iş insanları ile Mardinli girişimciler bir araya geldi. Etkinliğe, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, İhlas Medya Grup Başkan Yardımcısı

Tuba Gençay, TGRT Haber Ekonomi Müdürü, Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye gazetesi ekonomi yazarı Celal Toprak, İhlas Medya Reklam Grup Başkan Yardımcısı Hayriye Can Öksüm, bölgedeki iş insanları ile davetliler katıldı.

"Tecrübelerin paylaşılması büyük değer"

Etkinlikte konuşan Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, bu tür organizasyonların iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Tecrübelerin paylaşılmasının büyük değer taşıdığını ifade eden Yenigün, "Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmamız ve edindiğimiz deneyimleri aktarmamız gerekiyor. Yaşadıkça tecrübe kazanıyoruz. Bu birikimleri paylaşabildiğimiz ölçüde fayda sağlarız" dedi.

Mardin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yenigün, hem hasret giderdiğini hem de deneyimlerini aktardığını söyledi. Yenigün, "Bu tecrübelerimizi hep aktarılabiliyorsak ve onlar da faydalanabiliyorsa onun için tekrar TGRT mensuplarına ve Celal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben de seve seve geldim. Hem biraz hasret giderdim hem de bir bir deneyimlerimi aktardım. Umarım ki faydası olur" diye konuştu.

" Ortak akıl üretmeyi ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz"

TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ise İhlas Medya Grubu'nun Anadolu'nun farklı şehirlerinde benzer buluşmalar gerçekleştirdiğini hatırlattı. Mardin'de ikinci kez düzenlenen etkinliğin amacını anlatan Toprak, "Türkiye'de İş Dünyası dergisi koordinasyonunda iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Mardin'in önde gelen isimleri ile dışarıdan gelen tecrübeli iş insanlarını buluşturup fikir alışverişi sağlıyoruz. Ortak akıl üretmeyi ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu buluşmalarla Mardin ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Toprak, "Burada konuşmacıların da ifade ettiği gibi Mardin önümüzdeki yılların ya da günlerin yıldız ekonomilerinden biri olacak. Çünkü etrafındaki coğrafi şartlar bunu gerektiriyor. İşte bir sınır kent olması, tarımda çok önemli noktalara yönelik adımlar atılması, organize sanayi bölgesinde yer bulmakta zorluk çekilmesi gibi önemli veriler var" ifadelerini kullandı.

İş insanı Yaşar Budak da etkinliğin Mardin için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Mardinli iş insanlarının bir araya gelmesi çok değerli. Şehrin geleceğine katkı sağlayacak konuları ele aldık. Üretim, ihracat ve kadın istihdamı gibi başlıklarda istişare yaptık. Oldukça verimli bir toplantı oldu" dedi.

Budak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - MARDİN