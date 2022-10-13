Mardin ekonomi haberleri... Mardin'de pekmezden üretilen ürünlerin yapımına başlandı - Son Dakika
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Mardin ekonomi haberleri... Mardin'de pekmezden üretilen ürünlerin yapımına başlandı

13.10.2022 12:27
Mardin ekonomi haberleri... Mardin'de pekmezden üretilen ürünlerin yapımına başlandı

Mardin haber... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde her yıl büyük bir emekle meşhur mezrone üzümü suyu (şire) ile yapılan pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuğun üretimine başlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde her yıl büyük bir emekle meşhur mezrone üzümü suyu (şire) ile yapılan pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuğun üretimine başlandı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal kesimlerde birçok ailenin gelir kaynağı olan mezrone üzümü suyundan yapılan pekmez, pestil, kesme ve sucuk; kış aylarında Mardin bölgesinde sofraların vazgeçilmezi. Talep üzerine Türkiye'nin birçok iline ürünlerini gönderdiklerini söyleyen köylü, bu sene başlamadan önce birçok sipariş aldıklarını belirtti.

Bağlarda sabahın erken saatlerinde üzüm toplayamaya başlayan köylüler, bağbozumu zamanının gelmesiyle topladıkları üzümden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ettiklerini söyleyerek, "Bağdan topladığımız üzümleri mahsere adı verilen alanda ezerek suyunu çıkarıyoruz. Büyük bakır kazanlarda kaynatarak ve içine beyaz toprak atarak elde edilen üzüm şiresinden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ediyoruz. Hazırladığımız bu ürünleri özellikle kış aylarında tüketiyoruz" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin ekonomi haberleri... Mardin'de pekmezden üretilen ürünlerin yapımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin ekonomi haberleri... Mardin'de pekmezden üretilen ürünlerin yapımına başlandı - Son Dakika
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