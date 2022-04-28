Mardin'in akik taşı kolonyasında indirim - Son Dakika

Mardin'de üretilen akik taşı kolonyalarında yüzde 50'li bayram indirimi.

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından Dr. Mars markasıyla üretilen akik taşı kolonyaları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle akik taşı kolonyalarında yüzde 50 bayram indirimine gidildi. Kolonyalarda indirime girdiklerini belirten Adsoy, "Dr. Mars kolonyalarının özel üretim serisi olan akik taşı kolonyası herkes denesin diye bayrama özel indirime girdik. Yüzde 50 indirime girdiğimiz kolonyamız için bayram şekeri misali rengarenk fabrika satış mağazamıza bekleriz. Kendinizi özel hissettirecek kolonyalarımızı deneyin. Sizin kadar özel, size özel kokuyu mutlaka bulursunuz" dedi. - MARDİN