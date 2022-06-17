Mardin Ovası'na biçerdöverler buğday hasadı için girdi (2) - Son Dakika
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Mardin Ovası'na biçerdöverler buğday hasadı için girdi (2)

17.06.2022 11:05

Buğday üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR-BESTAMİ BODRUK - Buğday üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle hasat başladı.

Mardin Ovası'ndaki tarlalarda çevre illerden de getirilen biçerdöverlerle 24 saat hasat yapan üreticiler, sulu tarım arazilerinde dönüm başına 500 ila 850 kilogram arasında verim alıyor.

Hasadı yapılarak kamyonlara yüklenen buğdaylar, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor.

Hasattan geriye kalan ve üreticiye ek gelir getiren saman da kamyonlarla Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Veysi Talayhan, AA muhabirine, babadan kalma arazilerde buğday ürettiklerini söyledi.

Bu yıl buğdayda sıkıntı olmadığını vurgulayan Talayhan, "Buğday bu yıl çok mükemmel. Tarlamda dönüme 500 ile 850 kilogram arası verim alıyorum. Çok şükür her şeyiyle güzel geçiyor." diye konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Diyarbakır'dan hasat için kente gelen biçerdöver operatörü Erkan Çınar da sıcağa ve toza rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, hasatta hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ise biçerdöverlerin tam kapasite hasada başladığını kaydetti.

Sulu tarım arazilerinde bereketli bir yıl beklediklerini dile getiren Öter, pazara getirilen buğdayın çok rahat alıcı bulduğunu ifade etti.

Öter, geçen yıl 1 milyon 200 bin ton olan rekoltenin bu yıl 1,5 milyon ton olarak beklendiğine işaret etti.

Kuru tarım yapılan alanların sulamaya açılmasıyla verimin 2,5 milyon tona kadar çıkacağını aktaran Öter, "Mardin şu anda ülkenin yüzde 10'luk buğdayını karşılıyor. Eğer sulama kanalları Mardin Ovası'nda faaliyete geçerse yüzde 20'sini çok rahat karşılayacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin Ovası'na biçerdöverler buğday hasadı için girdi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Ovası'na biçerdöverler buğday hasadı için girdi (2) - Son Dakika
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