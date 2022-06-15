Mardin Ovası'nda 20 bin dönüm arazi drone ile ilaçlandı: 2 milyon 800 bin liralık tasarruf

MARDİN Mardin Ovası'nda bu sene buğday sezonunda 20 bin dönüm arazi drone ile zirai ilaçlaması yapıldı. Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, 20 bin dönüm arazide 2 milyon 800 bin lira tasarruf sağlandığını söyledi.

Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşıyor. Bir drone 10 dakikada 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor. Bu hem zamandan hem ilaçtan tasarruf anlamına geliyor. Mardin Ovası'nda da 20 bin dönüm buğday tarlasının zirai ilaçlamasında bu sezon drone kullanıldı.

400 bin ton su yerine 20 ton su kullanıldı

Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, drone ile ilaçlamada ürün zayiatının önüne de geçildiğine dikkat çekti. Kılınç, "Bölgemizde eğer zirai ilaçlamayı holder ile yapsaydı çiftçi 20 bin dönüm arazinin dönüm başına 20 litre kullandığımızı varsayarsak 400 bin ton su kullanırdık. Biz drone ile zirai ilaçlama yaptığımızda ne kadar kullandık? 20 bin dönüm arazide 20 ton su ile zirai ilaçlamamızı yaptırdık" dedi.

400 bin ton ürün zayiatı önlendiğini vurgulayan Kılınç, "20 bin dönüm arazinin tamamında traktör girmiş olsaydı yüzde 4'lük bir zayiata sebebiyet verirdi. Bu zayiat 800 dönüm arazi olurdu. 800 dönüm arazi genel ortalamaya baktığımızda dönüm başına 500 kilogram 400 ton ediyordu. Şu an buğday fiyatını düşündüğümüz 7 bin liraya gidiyor. 400 bin ton 2 milyon 800 bin lira ederdi. Çiftçiyi bu yükten kurtardık. İlaç tasarrufunu bölgeye sağladık" diye konuştu.