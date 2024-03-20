Mardinli tatlıcı, 90 yıllık aile geleneğini Ramazan'dan Ramazan'a sürdürüyor
MARDİN - Mardin'de dede mesleği tatlıcılığı sürdüren Nuri Tatlıcı, 90 yıllık aile geleneğini 50 yıldır devam ettirerek sadece Ramazan ayında halka tatlı çıkartıyor.
Mardin'de ata mesleği olan tatlıcılığı sürdüren Nuri Tatlıcı, sadece Ramazan aylarında halka tatlı çıkartarak tezgahını kuruyor. Genelde işinin poğaça ve simit yapmak olduğunu belirten Tatlıcı, 50-60 yıla yakın da tatlıcılık mesleğini yapmakta olduğunu söyledi. Büyüklerinden kalma bir meslek olduğunu ifade eden Tatlıcı, "En güzel özelliği de Ramazan'dan Ramazan'a bu işi yapmamızdır. Ramazan ayında bayağı rağbet ediliyor. Tatlıyı, havalar ısındığında kimse almıyor. Kilosunu 80 liradan satışa sunuyoruz. Satışlarımız değişiyor ama genelde 50 kilo satıyoruz. Sabah tezgahımızı kurup iftara kadar tatlılarımızı satıyoruz. Bu meslek 90 yıla kadar dayanmaktadır" dedi.
25 sene önce Nuri Tatlıcı'nın yanında çıraklık yapan Aziz Korkut, her Ramazan gelip tatlı aldığını dile getirdi. Korkut, "Nuri ustanın, babasının ve ağabeyinin yanında 3 yıl çıraklık yaptım. Şimdilerde müşteri olarak geliyorum. Burada tatlıları meşhurdur. Her sene burada tatlı alıyoruz" ifadelerinde bulundu.
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