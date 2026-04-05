Marella Discovery Bodrum\'a İndi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Marella Discovery adlı yolcu gemisi, 1917 yolcu getirdi.

Kruvaziyer turizmi açısından bereketli bir sezon bekleyen Bodrum'a sezonun ikinci gemisi geldi. Malta bayraklı 264 metre boyunda, 32 metre genişliğindeki 'Marella Discovery' sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan ilçeye geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere toplam 1917 yolcu, 726 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'na hareket edecek. - MUĞLA