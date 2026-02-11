Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Haberin Videosunu İzleyin
Market alışverişine çıkan vatandaş, \'\'İndirim\'\' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
11.02.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Market alışverişine çıkan vatandaş, \'\'İndirim\'\' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Haber Videosu

Bir vatandaş, markette 174 liradan 69 liraya düşen diş macunu fiyatını örnek göstererek yüksek kar marjlarına tepki gösterdi. Görüntüler, indirimlerin gerçekliği ve fiyat politikaları konusunda tartışma yarattı.

Marketlerdeki fiyat değişimleri vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Alışveriş sırasında bir diş macununun fiyatının 174 liradan 69 liraya düştüğünü gören bir vatandaş, duruma isyan etti.

"BU NASIL İŞ YA?"

Vatandaş, "Şu diş macunu 174 liradan 69 liraya düşmüş. Şunu 174 liraya satarken deli bir kâr ediyorsun, 69 liraya satarken de kar ediyorsun. Bu nasıl iş ya?" sözleriyle fiyat politikasını eleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, indirim oranları ve marketlerin fiyatlandırma stratejileri üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sefa Satir Sefa Satir:
    bunu ticaret bakanlığı da biliyor belediye zabıtaları da. herşey gözler önünde yaşanıyor. birileri cep dolduracak diye göz yumuluyor. hepsi bu 12 1 Yanıtla
  • ZIPPO null ZIPPO null:
    zararına veriyor belki 0 5 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    sogan ekmek yeruk ireisi yedurmeyuk 2 1 Yanıtla
  • Mehmet yılmaz Mehmet yılmaz:
    almayın başka alternatiflere yönelin fiyat indirmesse kendileri bilir?? 1 0 Yanıtla
  • 14714789Asd 14714789Asd:
    migrostan alışveriş yapmayın 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:50:27. #7.11#
SON DAKİKA: Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.