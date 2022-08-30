Marmara'nın incisi Erdek turizm sezonundan mutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara'nın incisi Erdek turizm sezonundan mutlu

30.08.2022 09:23
Marmara'nın incisi Erdek turizm sezonundan mutlu

Marmara'nın en gözde tatil noktalarından birisi olan Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm sezonu dopdolu geçti.

Marmara'nın en gözde tatil noktalarından birisi olan Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm sezonu dopdolu geçti. Otellerin bir çoğu yüzde 90'lara varan kapasiteye ulaşırken, Kapıdağ'ın doğal güzellikleri tertemiz deniz ile birleşince vatandaşların uğrak yeri oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesi tatil sezonunu dolu dolu geçirdi. Oteller bir sonraki yıl için şimdiden rezervasyon alırken, doğal güzellikleri ile öne çıkan Erdek'i özellikle İstanbul, Bursa, Trakya'dan gelen tatilciler tercih etti. Geçen yıl müsilaj dolayısı ile kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen ve ilçede 50 yılı aşkın süredir işletmecilik yapan Seçkin Arslan, bu yıl müsilajın kötü hatıralarından arındıklarını ve turizmde adeta patlama olduğunu ifade etti. Arslan, "Erdek, son 10 yılın en parlak turizm sezonunu geçiriyor. Doluluk oranı çok yüksek. Sektör içinde yaşayan herkes çok memnun. Geçen yıl, müsilaj nedeniyle kötü bir sezon geçirmiştik. Ancak bu yıl, Erdek'in tertemiz denizi, doğası ve havası, özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den gelen vatandaşlarımızı kendine çekti. Bu arada, Erdek Körfezi'nde balık çeşitlerinin de arttığını memnuniyetle görüyoruz. Önceki yıllarda azalan kalkan ve kırlangıç gibi balıklar da yeniden görülmeye başlandı. Ancak yetkililerden, Erdek Körfezi'nde, başta trol olmak üzere yasak avlanmalar konusunu çok daha iyi denetlemeleridir" dedi.

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "1970 senelerinde Mazhar-Fuat-Özkan gelirdi, Gökbenler, Emel Sayınlar gelirdi. Şimdi Ahmet Mekin, Selami Şahin, Ateşböceği Ercan, Rahmi Koç bile misafirimiz oldu. Erdek'te 5 bin çeşit bitki olduğunu ben Rahmi Koç'tan öğrendim. Erdek'in doğal güzellikleri var, denizi çok temiz. Erdek, Bodrum'dan aşağıda bir yer değil. Herkesi buraya bekliyorum. Bu güzellikleri görmeliler" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Balıkesir, İstanbul, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara'nın incisi Erdek turizm sezonundan mutlu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:41 Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yaptı
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 09:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Marmara'nın incisi Erdek turizm sezonundan mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement