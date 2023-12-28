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Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri arasına eklendi - Son Dakika
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Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri arasına eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi. Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları tarafından hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri arasına eklendi
28.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:28
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Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları tarafından hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, veteriner kontrolü ile orman ve zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girişinde kullanılacak gümrük idareleri listesine Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, tarım ürünleri ithalatında yetkili gümrük idareleri arasına eklendi - Son Dakika


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