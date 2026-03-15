Marmaris\'te Çam Kese Böceğiyle Mücadele

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te ormanları tehdit eden çam kese böceği için 50 tel kafes yerleşti ve biyolojik yöntemler uygulanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman varlığını tehdit eden çam kese böceğiyle mücadele için ilk etapta 50 tel kafes yerleştirildi.

Çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde, ağaç dalları üzerinde beyaz keseler şeklinde görülen böceklere karşı kapsamlı mücadele başlatıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, ağaçlardan toplanan beyaz keseler, özel hazırlanmış tel kafeslere yerleştiriliyor. Bu yöntemle, keselerin içindeki parazitlerin dışarı çıkması ve çam kese böceğini doğal yollarla yok etmesi sağlanıyor.

Projenin başlangıç aşamasında belirlenen bölgelere 50 tel kafes yerleştirildi. Mücadele kapsamında sadece tel kafesler değil, farklı biyolojik yöntemler de kullanılıyor.

Ormanlara asılan kuş yuvalarıyla kuş popülasyonu artırılarak böcek sayısının doğal yollarla azaltılması hedefleniyor. Laboratuvar ortamında üretilen ve çam kese böceğinin yırtıcısı olarak bilinen faydalı böcek türleri, belirli periyotlarla ormanlara bırakılıyor.

Orman ekosistemine ve diğer canlı türlerine zarar vermemek adına mücadele çalışmalarında hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanılmıyor.

Nisan ayında toprağa inerek "katar" şeklinde görülen tırtılların, ekosistemin bir parçası olduğu ancak kontrol altında tutulması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Marmaris, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 22:06:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.