Marmaris'te imalatçılara şeker desteği - Son Dakika
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Marmaris'te imalatçılara şeker desteği

14.06.2022 15:56
Marmaris'te imalatçılara şeker desteği

Son dönemde ham madde fiyatlarında yaşanan artışın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda imalatı yapan firmalara indirimli şeker desteği verilecek.

Son dönemde ham madde fiyatlarında yaşanan artışın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda imalatı yapan firmalara indirimli şeker desteği verilecek. Marmaris'te faaliyet gösteren imalatçılar desteğe ulaşmak için Marmaris Ticaret Odası'na başvuracak.

Marmaris'te geçtiğimiz yaz yaşanan yangın afetinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından arıcılara şeker desteği verilmeye başlanmıştı. Son günlerde artan gıda ve ham madde fiyatlarının ardından bu kez de aynı desteğin gıda imalatı yapan firmalara, unlu mamul üreten fırın ve pastanelere, tatlı üretimi yapan işletmelere ve bünyesinde üretim tesisi bulunan konaklama tesislerine verilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan; "Son dönemde yaşadığımız fiyat artışları sonrası şekerle üretim yapan firmalara Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den indirimli şeker alma hakkı tanındı. Odamızın Burdur Şeker Fabrikası ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Odamıza kayıtlı fırın, pastane ve tatlı üretimi yapan işletmeler ile bünyesinde üretim tesisi bulunduran konaklama tesisleri şu an piyasada 1150 Lirayı aşan fiyata satılan şekerin çuvalını 550 Türk Lirası'na alabilecek. Söz konusu firmalar odamızın hazırlayacağı kapasite veya ekspertiz raporu ile kapasitelerine göre fabrikadan aylık en az 20 en çok 500 çuval şeker talep edebilecek. Son dönemde maalesef hammadde fiyatlarında büyük artış yaşıyoruz. Şeker indirimi imalatçı üyelerimize bir nebze de olsa destek olacak. Üyelerimize bu hizmeti sunmamıza vesile olan AK Parti İl Başkanı ve Odamız üyesi SKadem Mete'ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye Şeker Fabrikaları, Hamster Coin, Marmaris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaris'te imalatçılara şeker desteği - Son Dakika

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