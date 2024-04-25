Mart Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 17,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mart Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 17,1 Arttı

TÜİK'in verilerine göre, Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 artış gösterdi. Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motosikletler yüzde 21,9, traktörler yüzde 18,3, otomobiller yüzde 15,4 artarken, özel amaçlı taşıtlar yüzde 8,8 ve minibüsler yüzde 6,9 azaldı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 367 bin 254 oldu.

25.04.2024 10:14
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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini paylaştı. Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 21,9, traktörde yüzde 18,3, otomobilde yüzde 15,4, otobüste yüzde 15,4, kamyonette yüzde 7,3, kamyonda yüzde 0,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 8,8 ve minibüste yüzde 6,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 43,4, motosiklette yüzde 33,6, minibüste yüzde 30,4, otobüste yüzde 19,7, otomobilde yüzde 16,2 artarken kamyonette yüzde 13,1, kamyonda yüzde 11,8 ve traktörde yüzde 5,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,8'ini otomobil, yüzde 18,1'ini motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 865 bin 144 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,1'ini otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 10,3'ünü motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 88 bin 718 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,1'i benzin yakıtlı.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 278 bin 891 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzin, yüzde 12,9'u dizel, yüzde 12,7'si hibrit, yüzde 7,1'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 adet otomobilin ise yüzde 35,2'si dizel, yüzde 33,0'ı LPG, yüzde 29,2'si benzin, yüzde 1,7'si hibrit ve yüzde 0,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Mart döneminde 633 bin 710 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 37,5 artarak 633 bin 710 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,9 artarak 6 bin 792 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 626 bin 918 adet artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 17,1 Arttı - Son Dakika

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