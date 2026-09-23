MASAK eşikleri yükseldi, ön ödemeli kartlarda sınır 5 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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MASAK eşikleri yükseldi, ön ödemeli kartlarda sınır 5 bin 500 lira oldu

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MASAK eşikleri yükseldi, ön ödemeli kartlarda sınır 5 bin 500 lira oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK'ın basitleştirilmiş kimlik tespitinde uygulanan parasal sınırları yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ön ödemeli kart ve elektronik para ürünlerinde sınır 5 bin 500 liraya, mobil ödemelerde tek işlem 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirlerinde uygulanan parasal sınırları yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerinde basitleştirilmiş kimlik tespiti uygulanabilecek bakiye ve işlem eşikleri artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK'ın müşterinin tanınmasına ilişkin basitleştirilmiş tedbirlerinde esas alınan bazı parasal sınırları yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerinde uygulanan bazı eşikler yükseltildi.

Düzenleme kapsamında, tek kullanımlık ve yeniden yüklenemeyen ön ödemeli kartlarda yüklü para için esas alınan tutar 2 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Yeniden yüklenebilen ön ödemeli kartlarda ise hem bir ay içerisinde gerçekleştirilebilecek toplam yükleme tutarı hem de kartta bulunabilecek bakiye için uygulanan 2 bin 750 liralık sınır, 5 bin 500 TL olarak belirlendi.

ELEKTRONİK PARA ÜRÜNLERİNDE EŞİKLER DEĞİŞTİ

Elektronik para kuruluşlarının yeniden yükleme yapılamayan ürünlerinde elektronik ortamda saklanabilen fon miktarı için uygulanan 2 bin 750 liralık sınır da 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Yeniden yüklenebilen elektronik para ürünlerinde ise bir ay içerisinde yapılabilecek toplam yükleme tutarı ve ürünlerde bulunabilecek bakiye için geçerli sınırlar 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Buna göre, belirlenen parasal sınırların altında kalan ve mevzuatta öngörülen diğer şartları taşıyan işlemlerde basitleştirilmiş kimlik tespiti yöntemlerinden yararlanılabilecek.

MOBİL ÖDEMELERDE TEK İŞLEM SINIRI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Düzenlemeyle elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden yapılan mobil ödemelerde de işlem sınırları artırıldı. Tek seferde gerçekleştirilebilecek işlem tutarı bin liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Aylık toplam işlem tutarında uygulanan sınır da 2 bin 750 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı. Ancak söz konusu düzenlemenin kapsamı, fon transferine kapalı olan ve yalnızca mal ve hizmet alımı ile fatura ödemelerinde kullanılan işlemlerle sınırlandırıldı.

Kaynak: ANKA
Mali Suçları Araştırma KuruluHazine ve Maliye BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

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