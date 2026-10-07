MASAK, kimlik tespiti eşiğini 370 bin liraya, EFT ve kriptoda 30 bin liraya çıkardı - Son Dakika
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MASAK, kimlik tespiti eşiğini 370 bin liraya, EFT ve kriptoda 30 bin liraya çıkardı

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MASAK, kimlik bilgisi alınması gereken işlem tutarını 185 bin liradan 370 bin liraya, EFT ve kripto transferlerindeki eşiği 15 bin liradan 30 bin liraya çıkardı. Daha önce kimliği tespit edilen müşterilerde güvenli doğrulama halinde imza örneği zorunluluğu kaldırıldı.

Finans sisteminde müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler yükümlü gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Düzenlemeyle ayrıca, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti gerçekleştirilmiş müşteriler tarafından yapılan müteakip işlemlerde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da benzeri güvenli doğrulama yöntemleri aracılığıyla doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: MASAK, kimlik tespiti eşiğini 370 bin liraya, EFT ve kriptoda 30 bin liraya çıkardı - Son Dakika
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