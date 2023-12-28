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MASAK, yasa dışı bahisle mücadelede 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el koydu - Son Dakika
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MASAK, yasa dışı bahisle mücadelede 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle etkin mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarla 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el konulmasını sağladı. Yapılan düzenlemelerle MASAK'ın yasa dışı bahisle mücadelesi güçlendirilirken, şans oyunları vergi oranları değiştirildi ve ikramiye oranı artırıldı. MASAK, yasa dışı bahis şüphesiyle bildirilen işlemleri analiz ederek soruşturma açılmasını sağlıyor ve suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyuyor. Ayrıca, büyük veri analiziyle bahis baronlarının kripto varlıklarına da el konulduğu belirtildi.

MASAK, yasa dışı bahisle mücadelede 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el koydu
28.12.2023 - 13:45,
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle etkin mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarla 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el konulmasını sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemelerle, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şans oyunları vergi (ŞOV) oranları değiştirilirken, dağıtılacak ikramiye oranı yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarıldı.

Yapılan bu iki düzenlemeyle MASAK'ın yasa dışı bahisle mücadelesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Yükümlü kuruluşlardan gelen şüpheli işlem bildirimleri üzerine analiz çalışmaları yapan MASAK, yükümlülerden yasa dışı bahis şüphesiyle bildirilen işlemleri Bakanlığın "oluruyla" erteleyerek analiz ediyor.

Analiz sonuçları, adli ve kolluk mercileriyle paylaşılarak hem soruşturma açılması sağlanıyor, hem de suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuluyor. Yürütülen faaliyetle 10 binlerce kişi hakkında analiz yapılırken, bu çerçevede el konulan mal varlığı tutarı son 5 yılda 1 milyar liraya yaklaştı.

Stratejik analiz çalışmalarıyla da yasa dışı bahisle mücadele eden MASAK, bu yolla büyük veri kümelerini inceliyor. Binlerce kişinin finansal hareketleri çeşitli algoritmalar yardımıyla analiz edilerek, suç şüphesi içeren durumlar, ilgili mercileriyle paylaşılıyor. Bu yöntemle, özellikle büyük bahis baronlarının milyonlarca dolarlık kripto varlığına el konulması sağlandı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü veya adli mercilerden gelen analiz ve inceleme talepleri de MASAK tarafından değerlendirilerek soruşturmalara katkıda bulunuluyor. MASAK, bahis çeteleriyle yapılan tüm mücadelelerde görev üstlenirken, tüm bu süreçlerde gerek kolluk gerekse adli mercilerle sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanıyor.

Kaynak: AA
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Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASAK, yasa dışı bahisle mücadelede 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MASAK, yasa dışı bahisle mücadelede 5 yılda 1 milyar liraya yakın mal varlığına el koydu - Son Dakika
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