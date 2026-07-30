Masfen Enerji'den 300 MW Depolama Tesis Yatırımı

Masfen Enerji, halka arz sonrası 12 aylık yatırım planı çerçevesinde 300 megavatlık (MW) depolama tesisi yatırımını hayata geçirecek.

Türkiye'de ve yurt dışında sürdürülebilir enerji projeleriyle faaliyet gösteren şirket, hizmet vermeye başladığı günden bu yana toplam 611 MW gücünde güneş enerjisi santrali (GES) projesi geliştirdi.

Söz konusu projelerin 117 MW'lık bölümünü kendi yatırımı olarak işletmeyi sürdüren şirket, yatırımlarının 24,5 MW'lık kısmını ise 49 yıl süreli lisanslı proje kapsamında yürütüyor.

Avrupa vizyonunun ilk adımı olarak Yunanistan'da 12 MW büyüklüğünde bir projeyi hayata geçiren şirket, Avrupa'nın sürdürülebilir enerji ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, AR-GE departmanı bünyesinde geliştirdiği güneş takip sistemi "MasTrac" ve batarya yönetim ve depolama sistemi "MastekShield" gibi yenilikçi çözümlerle sektöre teknolojik katma değer sunuyor.

Sürdürülebilir ve temiz enerji odaklı projeleriyle büyümesini sürdüren Masfen Enerji, halka arz süreciyle kurumsallaşma adımlarını hızlandırarak finansman yapısını ve üretim kapasitesini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Pazar payımızı yüzde 7'lere çıkarmak istiyoruz"

Masfen Enerji Kurucu Ortağı Mehmet Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te sektöre girdiklerini ve elektrik üretim tesislerinin sayısını her geçen gün artırarak yola devam ettiklerini söyledi.

Enerji sektöründe proje yönetimi, proje geliştirme ve mühendislik alanında Türkiye'de yüzde 4 gibi bir pazar payına sahip olduklarını dile getiren Songur, 2030'a kadar 500 MW'lık hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini ve pazar paylarını yüzde 7'lere çıkarmak istediklerini anlattı.

Borsaya kote olmaktaki temel motivasyonlarının kurumsallaşmak olduğunu vurgulayan Songur, bunu başarmalarının ardından sürece güçlü finansman yapılarını da ekleyerek Romanya ve Yunanistan'daki santrallerine ilave santraller kurmayı ve teknik altyapılarını Doğu Avrupa'ya aktarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Halka arz gelirlerinin kullanım alanlarına ve gelecek hedeflerine değinen Songur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka arzdan elde ettiğimiz gelirlerimizle 2026'nın son çeyreği ve 2027'de güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santraline dayalı 300 MW'lık depolama tesisi kuracağız. Bu tesisler Trakya ve İç Anadolu Bölgesi'nde olacak. Şu anda proje geliştirmeleri tamamlandı, halka arz gelirimizle 12 ay içerisinde bu yatırımları hayata geçireceğiz. Halka arz gelirimizin tamamını yeni yatırımda kullanacağız. Toplamda yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Halka arzdan gelen gelirimize kendi öz kaynağımızı da ekleyerek, ortaklarımızla güzel bir gelir planlaması yapmayı düşünüyoruz."

Songur, gelecek 10 yıllık süreçte yenilenebilir enerji alanında Türkiye'de 120 gigavatlık (GW) yatırım yapılacağına işaret ederek, bu vizyon doğrultusunda Masfen Enerji'nin de pazar payını artırarak 2035'e kadar 1000 MW'lık kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Bu hedefi gerçekleştirirken halka arzdan gelen finansman kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, teknik altyapılarını geliştirip, güçlü mühendislik projeleriyle gelecek yıllara ulaşmak istediklerini aktaran Songur, yakın dönem hedeflerini gerçekleştirmelerinin ardından teknik çözümlerini Avrupa'ya da aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.