MASKİ, Alaşehir'deki Çelik İçme Suyu İsale Hattı Projesi İçin Çelik Boru Sevkiyatına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ, Alaşehir'deki Çelik İçme Suyu İsale Hattı Projesi İçin Çelik Boru Sevkiyatına Başladı

MASKİ, Alaşehir\'deki Çelik İçme Suyu İsale Hattı Projesi İçin Çelik Boru Sevkiyatına Başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.

14.03.2024 15:16  Güncelleme: 15:21
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MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı. İlk etapta 1440 metre çelik boru teslim alındığını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, sevkiyatların ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçtiğimiz günlerde Alaşehirli vatandaşlara müjdesini verdiği ve ilk sembolik kaynağını gerçekleştirdiği 120 milyon TL yatırım bedelli Çelik İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yapımında kullanılacak olan çelik boruların sevkiyatına başlandı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Kadir Bahadır Zeybek de sevkiyatı yerinde takip etti. Çelik içme suyu isale hattı projesi sayesinde zamanla deformasyona uğrayan 50 yıllık hat yenilenerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli su imkanı sağlanacak.

"İlk etapta 1440 metre çelik boru teslim aldık"

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL'lik yatırım bedeliyle Alaşehir'in 100 yılını susuzluktan kurtaracak çelik içme suyu isale hattı projesinin sembolik kaynağını yapmıştı. Hayırlısıyla çelik borularımızın sevkiyatına da çok kısa sürede başladık. İlk etapta 1440 metre çelik boru teslim aldık. Toplam hat uzunluğumuz ise 17 kilometre olacak. Alaşehir'imizin içme suyunu daha sağlıklı ve kaliteli bir hale getirecek olan içme suyu isale hattı uzunluğunun fazla olması nedeniyle sevkiyatlar ilerleyen günlerde de devam edecek. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ, Alaşehir'deki Çelik İçme Suyu İsale Hattı Projesi İçin Çelik Boru Sevkiyatına Başladı - Son Dakika

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