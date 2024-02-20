MASKİ, içme suyu elektrik panolarını yenileme çalışmalarına devam ediyor

Ekonomi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu elektrik panolarını yenileme ve revize çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların çalışma sayesinde arızalardan kaynaklı su sıkıntısı yaşamasının önüne geçiliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirmek için bakım onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, il genelinde içme suyu tesislerindeki elektrik panolarını yenileme ve revize çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik panolarının değişimi ve bakım onarımının yapılmasıyla vatandaşların arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşaması engelleniyor.

"Su problemi yaşanmaması için mücadele ediyoruz"

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, il genelinde elektrik panolarının bakım onarım ve revizyon çalışmaları sayesinde kesintisiz su temin edildiğini belirtti. Anaç, "Elektrik panolarının yenileme çalışmasını kendi bünyemizde yaparak büyük ölçüde ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Yenilediğimiz ve revize ettiğimiz panolar sayesinde de tesislerimizde oluşabilecek arızaların önüne geçerek vatandaşlarımızın susuzluk yaşamasının önüne geçiyoruz. Teknik personelimiz tarafından belirlenen noktalarda 7/24 çalışma sistemi ile bakım onarım ve revizyon çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - MANİSA