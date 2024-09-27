Matriks'in İlk 6 Aylık Karı 81 Milyon Lira

Ekonomi

Matriks'in ilk 6 aylık net karı 81 milyon liraya yaklaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Matriks'in 2024'ün ilk 6 aylık cirosu, önceki yılın aynı döneminin enflasyon düzeltmesi uygulanmış sonuçlarına göre yüzde 23 artarak 456 milyon lirayı aştı.

Şirketin ilk 6 aylık net karı da 80 milyon 798 bin lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "İçinden geçtiğimiz zorlu koşulların gölgesinde ulaşılan sonuçlar çok değerli. Esas faaliyet karımız, 130 milyon lira seviyesine yaklaştı. Piyasalara ilginin nispeten azaldığı düşünülen dönemler, bizim için her zaman iyi bir hazırlık dönemi olmuştur. Sektör yeni taleplerle gelmeye başladığında biz, her zaman olduğu gibi yine önceden hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Finansal teknolojiler alanındaki çalışmaların, teknolojik hakimiyet yanında derin bir alan bilgisi gerektirdiğinin altını çizen Tutar, piyasanın işleyişini, VİOP'un ne olduğunu ya da indikatörlerin nasıl kullanıldığını bilen yazılımcılarla çalışmanın herkese fark yaratacağı alanlara odaklanma fırsatı verdiğine dikkati çekti.

"Sürdürülebilir başarı en öncelikli hedefimiz"

Tutar, ekibin ulaştığı uzmanlık seviyesinin yanında bunu şirket kültürünün parçası olarak yeni kuşaklara aktarmanın önemine işaret ederek, "Hem ürün ve servislerimizde hem de finansallarımızda sürdürülebilir başarı en öncelikli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekosistem programının ikinci yılında birlikte büyümeye inanan girişimcilerle çalışmak için heyecanlı olduklarını kaydeden Tutar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için fark yaratacak alanlara dokunmayı, sürdürülebilir projeleri desteklemeyi ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek değerli projeleri öne çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Cem Tutar, "Son yıllarda dünyadaki teknolojik gelişmeler ve kazaların, iç kaynaklarımızın ürettiklerinin ne kadar stratejik, değerli hatta güvenliğimizi etkileyecek boyutta önemli olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Kendi hikayemizden yola çıkarak yeni hikayeleri birlikte yazmak üzere oluşturduğumuz Matriks ekosistemini geliştirerek ve genişleterek sadece bugünü ve ülkemizi değil daha fazlasını hedeflemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde hem Matriks'in hem de Matriks ekosistem şirketlerinin yapay zeka ve algoritmik işlemler konusundaki çözümlerinin, sermaye piyasası kuruluşlarının müşterilerine sunacakları servisler konusunda yeni fırsatlar barındırdığına inandıklarını belirten Tutar, sözlerini şöyle tamamladı:

"HFT'den (Yüksek Hızlı Algoritmalar-High-Frequency Trading) piyasa yapıcılığına, kurumsal ve bireysel algoritmalardan gridbotlara ve algoritma pazar yerinden yapay zeka desteğine kadar fark yaratan özellikler ve platform-altyapı çözümlerimiz ile ekosistem şirketlerimizin geliştirdiği algoritmalar, yapay zeka destekli analizler ve risk sinyallerinin önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacağını değerlendiriyoruz."