MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ta İhracatın Artırılması İçin Çağrıda Bulundu

Ekonomi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat olarak turizmde yakalanan başarının ihracatta da yakalanması gerektiğini belirterek bunun için İhracat yapan üye sayısı ve kentte yapılan ihracat oranının artırılması gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) işbirliği ile MATSO Binasında gerçekleştirilen "İhracatta Devlet Destekleri" konulu bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. MATSO Akademi bünyesinde gerçekleştirilen ve Oda Binasında BAİB uzmanlarının konuşmacı olduğu semire MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Yıldız, Meclis ve Komite üyeleri ile Oda üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat olarak turizmde yakalanan başarının ihracatta da yakalanması gerektiğini belirterek bunun için İhracat yapan üye sayısı ve kentte yapılan ihracat oranının artırılması gerektiğini vurguladı. Toplantının amacının Manavgat İş dünyası ve Oda üyesi ihracatçılara devlet destekleri hakkında bilgi vermek olduğunun altını çizen Başkan Güngör, "devletimizin sağladığı teşvik ve yardımlardan en etkin şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlatmak ve ihracat yolculuğunuzda karşınıza çıkabilecek engelleri birlikte aşmaktır. Ülkemizin ve kentimizin ihracat hacmini artırmak, hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için devletimiz, iş dünyası ve tüm paydaşlar olarak el ele vermeliyiz. Sizlerin gayreti, azmi ve sunulan desteklerle, ürünlerimizi dünya pazarlarında daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. İhracat yolculuğunuzda başarılar diliyorum" dedi.

MATSO olarak devletin sağladığı teşvik ve yardımlardan daha fazla üyenin faydalanabilmesi için toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Başkan Güngör, toplantının verimli ve başarılı geçmesini dileyerek hedeflerinin Manavgat ihracatını daha ileri bir seviyeye götürmek olduğunu söyledi.

BAİB Şube Müdürü Nedret Tosun ve Uzman Yardımcısı Hüseyin Deniz Aksungur'un konuşmacı olduğu toplantıda; Destek Yönetim Sistemi, Pazara Giriş Belgesi Desteği, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği, Yurt Dışı Birim Kira Desteği, Marka Tescil Belgesi Desteği ve Tanıtım Destekleri gibi birçok konu başlıkları ve kapsamları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Toplantıda üyelerin soruları da cevaplandırıldı. - ANTALYA