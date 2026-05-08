Maxion Wheels'in Sürdürülebilir Jantı

08.05.2026 12:05
Maxion Wheels, karbon ayak izini %50 azaltan yeni nesil çelik jantını Daimler'in reECONIC aracıyla tanıttı.

Maxion Wheels, Daimler Truck'ın konsept aracı reECONIC projesi kapsamında geliştirdiği yeni nesil çelik ticari araç jantıyla sürdürülebilirlikte öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ileri mühendislik yöntemleri ve döngüsel malzeme stratejilerinin bir eseri olan yeni jant, geleneksel yöntemlerle üretilen jantlara oranla karbon ayak izini yüzde 50'den fazla azaltmayı başardı.

Daimler Truck'ın reECONIC konsept aracı, Maxion Wheels'in geliştirdiği bu yenilikçi jantlarla birlikte, Münih'te düzenlenen IFAT Munich Fuarı'nda sergilendi.

reECONIC aracında kullanılan 32,5 kilogram ağırlığındaki 22,5 x 9,00 inç çelik jant, yüksek oranda geri dönüştürülmüş hurda içeren ve elektrik ark ocağı (EAF) yöntemiyle üretilmiş düşük karbon ayak izine sahip çelik kullanılarak geliştirildi.

Bu stratejik malzeme seçimi ve optimize edilmiş tasarım sayesinde bir jantın hammadde temininden üretim çıkışına kadar olan karbondioksit ayak izi 132,7 kilogramdan 61,4 kilogram seviyesine düşürülürken, performans, işlevsellik ve güvenlikten ödün verilmedi.

Ticari araçların en ağır ve güvenlik açısından en kritik parçalarından biri olan jantlar, emisyon azaltımında kilit rol oynuyor. Maxion Wheels, bu projede Akıllı Hafifletme Tasarımı ve Döngüsel Malzeme Kullanımı olmak üzere iki temel stratejiye odaklandı.

Maxion'ın özgün Hafifletme Süreci'nde, jant, performans, güvenlik ve üretim gereklilikleri korunurken geometri ve malzeme kullanımı optimize edilerek geliştirildi. reECONIC jantına uygulanan bu süreç, önceki tasarımlara kıyasla 2 kilogram ağırlık azaltımı sağlayarak malzeme ihtiyacını ve toplam karbon ayak izini azalttı.

Çelik jant üretimindeki karbon ayak izinin yüzde 75-85'i ham maddelerden kaynaklanıyor. Maxion, yüksek oranda tüketici sonrası geri dönüştürülmüş hurda içeren ve EAF yöntemiyle üretilmiş düşük karbon salımlı çelik kullanarak demir cevheri madenciliğine ve enerji yoğun üretim süreçlerine olan ihtiyacı önemli ölçüde azalttı.

Daimler Truck, reECONIC projesini seri üretim uygulamalarına giden yol haritası olarak konumlandırıyor. Proje kapsamında doğrulanan malzemeler ve üretim süreçleri, seri üretim araçların geliştirilmesine temel oluşturacak ve bu yıl gerçek yol koşullarında kapsamlı testlere alınacak. Maxion Wheels ise bu çerçevede düşük karbon salımlı çelik jantı, yalnızca bir konsept değil, endüstriyel ölçekte üretime uygun bir bileşen olarak ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

