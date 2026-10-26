Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor - Son Dakika
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Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

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Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
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İstanbul'da daha genç görünmek için 248 bin lira ödeyerek estetik ameliyat olan 52 yaşındaki Yunus İlhan'ın hayatı kabusa döndü. Dört operasyonun ardından gözlerini tam olarak kapatamaz hale gelen İlhan, geceleri gözlerini bantlayarak uyumak zorunda kaldığını ve görme kaybı tehlikesi yaşadığını söyledi. Sağlık sorunları nedeniyle 10 aydır çalışamadığını belirten İlhan, doktorundan şikâyetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da yaşayan ve turizm sektöründe konuk karşılama işi yapan Yunus İlhan (52), daha genç görünmek ve kendisini daha iyi hissetmek amacıyla estetik operasyon geçirmeye karar verdi. Kombine yüz germe, orta yüz germe, şakak germe, boyun germe, alt ve üst göz kapağı kaldırma ile kepçe kulak ameliyatları için Prof. Dr. Ali G. ile 248 bin liraya anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre İlhan, 7 Ocak 2026'da Bahçelievler'deki özel bir hastanede ameliyat edildi. Ancak bir süre sonra doktorla yaptığı anlaşmada yer alan derin plan yüz germe işleminin gerçekleştirilmediğini, bunun yerine ip askılama yönteminin uygulandığını fark ettiğini belirtti. Ayrıca bilgisi ve rızası dışında vücudundan yağ dokusu alınarak alt göz kapaklarına dolgu yapıldığını öne sürdü.

DÜZELTME İÇİN GİTTİ, DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Yaşadığı sorunların giderilmesi için doktoruyla yeniden iletişime geçen İlhan'a, Bakırköy'deki özel muayenehanede revizyon işlemi için randevu verildi. İlhan, burada uygun olmayan koşullarda yeniden operasyona alındığını iddia etti. İşlemin ardından evine döndüğünde yüzünün önceki halinden daha kötü olduğunu fark etti. Özellikle göz, şakak ve alın çevresinde yaralar oluşan İlhan, gözlerini tam olarak kapatamadığını da gördü. Alt göz kapağının dışa dönmesiyle ortaya çıkan ektropion sorunu nedeniyle gözlerinde kuruluk, yanma, kızarıklık ve ağrı şikâyetleri başladı.

Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

DÖRT KEZ AMELİYAT OLDU, SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI

İlhan, 7 Ocak ile 7 Mayıs tarihleri arasında mağduriyetinin giderileceği belirtilerek aynı doktora iki kez daha revizyon işlemi yaptırdı. Böylece biri kapsamlı ameliyat olmak üzere toplam dört estetik operasyon geçiren İlhan, buna rağmen eski görünümüne ve sağlığına kavuşamadı. Yaşadıklarının ardından ödediği 248 bin liranın iadesini isteyen İlhan, doktorundan olumsuz yanıt aldı.

GECELERİ GÖZLERİNİ BANTLAYARAK UYUYOR

Göz kapaklarını tam olarak kapatamadığı için günlük yaşamı ciddi şekilde etkilenen İlhan, gündüzleri güneş gözlüğü olmadan uzun süre dışarı çıkamadığını söyledi. Geceleri ise gözlerinin kapanabilmesi için bant kullanarak uyumak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 10 aydır çalışamadığını belirten İlhan, maddi açıdan da zor durumda kaldığını ifade etti.

Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

GÖRME KAYBI TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gözlerindeki sorunların ilerlemesi üzerine Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran İlhan, burada yeniden ameliyat oldu. Özellikle kornealarında ciddi sorunlar bulunduğunu öğrendiğini belirten İlhan, görme kaybı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yaşadığı süreçte dört ila beş farklı göz doktoruna başvurduğunu anlatan İlhan, doktorların kendisine sık aralıklarla yapılan işlemler nedeniyle göz çevresindeki bağ ve dokuların zarar gördüğünü söylediğini aktardı.

DOKTORUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşadıklarını yargıya taşıyan Yunus İlhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Prof. Dr. Ali G. hakkında şikâyette bulundu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yeniden muayene edilen İlhan hakkında hazırlanacak bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına sunulması bekleniyor.

Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

"BEN SAĞLIĞIMI GERİ İSTİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan İlhan, estetik ameliyat kararını daha genç görünmek ve kendisini iyi hissetmek için aldığını belirterek şunları söyledi: "Biraz daha genç görünmek, kendimi daha iyi hissetmek için bu işlere girdim. Bu doktoru da internetten buldum. Turizmciyim ben normalde, konuk karşılama işi yapıyorum. Bu ameliyat için şirketten de 1 aylık izin aldım. Bahçelievler'deki özel bir hastanede beni ameliyata aldılar. Operasyonlar sonrası 4-5 göz doktoruna gittim. Hepsi gözlerimin durumunun kötü olduğunu, yapılan sık işlemler nedeniyle bağ ve dokuların zarar gördüğünü söylediler. Çünkü yakın tarihlerde 4 defa yanlış işlem uygulanması gözlerimi ekstra mahvetmiş."

Çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar da yaşadığını belirten İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sorunlar nedeniyle 10 aydır çalışamıyorum. Gündüz uzun süre dışarı çıkamıyorum. Geceleri gözüm kapansın diye bant takarak yatıyorum. Bu sorunlardan dolayı çalışamadığım için İBB'ye başvurmak zorunda kaldım. Geldiler, evimde gördüler beni ve fakirlik parası bağladılar. İlaç tedavilerim devam ediyor. Yaşanan bütün süreç, mesajlar, fotoğraflar ve hastane kayıtları benim elimde delil olarak mevcut. Bir insan bile isteye bu hale gelmez, ben aptal mıyım kendimi bu vaziyete sokayım. Yaşadığım maddi mağduriyet bir tarafa ben sağlığımı geri istiyorum."

AmeliyatİstanbulTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • gurergiln gurergiln:
    allah yaratmış dogal olanı yaşamak varken estetik nedir. kendi. düşen ağlamaz. 18 0 Yanıtla
    BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Aynen 4 0
  • Bekir DEMİRİ Bekir DEMİRİ:
    Ne gerek var arkadaş yani yaşlı görünsen ne olacak 12 0 Yanıtla
  • süleyman kahraman süleyman kahraman:
    İşte buna '"Allah belasını vermis "denir 10 1 Yanıtla
  • traderdemircan54 traderdemircan54:
    Allah’ın insana verdiği yüzü, gözü, burnu ve dudağı beğenmeyip sürekli değiştirme çabası üzerine biraz düşünmek gerekiyor. İnancımıza göre insan, Allah’ın yarattığı bedene saygı duymalı; güzelliği yalnızca dış görünüşte aramamalıdır. Elbette sağlık amacıyla yapılan müdahaleler ayrı bir konudur. Ancak sırf daha güzel görünmek, başkalarına benzemek veya beğenilme uğruna doğal hâlini sürekli değiştirmek, insanı kendi görüntüsüne yabancılaştırabiliyor. Asıl mesele estetik değil, güzellik uğruna kendimizle ve yaratılışımızla barışık olmayı unutmak. Üstelik bazı insanlar yaptırdıkları işlemlerle daha güzel olmak isterken yüzlerindeki doğallığı ve kendilerine özgü ifadeyi kaybedebiliyor. İnsan, güzelleşmek isterken kendinden uzaklaşmamalı. Çünkü gerçek güzellik yalnızca yüzde değil; karakterde, ahlakta ve insanın kalbindedir. 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Nedense suçlu olan hep doktorlar oluyor. 3 1 Yanıtla
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