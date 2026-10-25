Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

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Kim Milyoner Olmak İster\'de 1 milyon TL\'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki satranç sorusu, yarışmacının elenmesine neden oldu. Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen Büyük Usta unvanına sahip hiçbir vatandaşı bulunmayan ülkenin sorulduğu yarışmada, Türkiye, Zambiya, Hindistan ve Japonya seçenekleri sunuldu. Zambiya yanıtını veren yarışmacı yanlış cevap nedeniyle yarışmaya veda ederken doğru cevap ise şaşırttı.

Ekranların fenomen yapımlarından “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının son bölümünde, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen Büyük Usta unvanına ilişkin bir soru yöneltildi. Yarışmacı, dört ülke arasından doğru yanıtı bulmaya çalıştı.

1 MİLYON TL'LİK SORU

Yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki soruda, "Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği 'Büyük Usta' unvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?" ifadeleri yer aldı.

Seçenekler ise şöyle sıralandı:

  • A) Türkiye
  • B) Zambiya
  • C) Hindistan
  • D) Japonya
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

ZAMBİYA DEDİ, YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Seçenekler üzerinde düşünen yarışmacı, B şıkkındaki Zambiya'yı tercih etti. Ancak yanıtının yanlış olduğu açıklanınca yarışmaya veda etti. Sorunun doğru cevabı ise D şıkkındaki Japonya oldu.

JAPONYA'NIN NEDEN BÜYÜK USTASI YOK?

Satrançta en yüksek unvanlardan biri olan Büyük Usta, FIDE'nin belirlediği başarı kriterlerini karşılayan oyunculara veriliyor. Türkiye ve Hindistan'ın yanı sıra Zambiya'dan da bu unvana ulaşan sporcular bulunuyor.

Japonya'da ise satranca benzeyen geleneksel strateji oyunu shogi çok daha yaygın olarak oynanıyor. Ülkenin uluslararası satrançta Büyük Usta unvanına sahip bir oyuncu yetiştirmemiş olması, yarışmadaki 1 milyon TL'lik sorunun doğru yanıtını oluşturdu.

TelevizyonHindistanYarışmaJaponyaZambiyaTürkiyeGüncelTVSon Dakika

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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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