Mayıs Ayında Cari İşlemler Hesabı 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Ayında Cari İşlemler Hesabı 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 199 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Finans hesabında ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

12.07.2024 10:20
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Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon ABD doları açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Ödemeler Dengesi gelişmelerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 199 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 915 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 607 milyon ABD doları net çıkış ve 153 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 5 milyar 637 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6 milyar 51 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 452 milyon ABD doları ve 270 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 368 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 739 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon ABD doları ve 356 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 26 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 17 milyar 593 milyon ABD doları net artış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs Ayında Cari İşlemler Hesabı 1 Milyar 235 Milyon Dolar Açık Verdi - Son Dakika

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