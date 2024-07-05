Mayıs Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı 1,3 Milyar Dolar Açık Verdi

Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Temmuz Cuma günü açıklanacak Mayıs 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 900 milyon dolar ile 1 milyar 600 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 26 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 20 milyar dolar ile 33 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar olmuştu.