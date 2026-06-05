Mayıs Enflasyon Verileri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerine göre, en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda oldu. Bu grupta yıllık artış yüzde 45,59 olurken, aylık bazda ise en fazla artış yüzde 2,28 ile yine konut grubunda gerçekleşti.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış olarak kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,61 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 32,61 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

GIDADA ARTIŞ YÜZDE 34,86

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86 artırken, ulaştırmada yüzde 34,29 artış oldu.

Bu grupta en yüksek artış ise konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan kaydedildi.

KONUT VE YAKITLAR AYLIK EN FAZLA ARTAN GRUP OLDU

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerinde gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalırken, ulaştırma yüzde 2,03 arttı.

Bu grupta aylık en yüksek artış ise konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,28 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş yaşanırken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YILLIK 31,30 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,87 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 14,93 arttı.

Endekste, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,30 artış yaşanırken, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,74 artış oldu.

(SON)