Mayıs Enflasyonu Yüzde 32,61 Arttı

(SÜRECEK)(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)" verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişimde 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış kaydedildi.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 32,24 oldu.