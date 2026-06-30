Mayıs\'ta İhracat ve İthalat D düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında ihracatın yüzde 9,5, ithalatın yüzde 10,8 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 15,6 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan, 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 80'e yükseldi. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 41 milyar 242 milyon dolardan, 42 milyar 716 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72,9 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,2'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 520 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 380 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 144 milyon dolar ile İtalya, 922 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 945 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 776 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 891 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 640 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,2'sini oluşturdu.

MAYISTA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE RUSYA FEDERASYONU

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 758 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 431 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 40 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 208 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 57 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,9'unu oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 21 milyar 35 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 270 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 11 milyar 20 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 261 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.