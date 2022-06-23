Mayısta elektriğin yüzde 63,4'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mayısta elektrik üretiminin yüzde 63,4'ünün yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektriğin yüzde 63,4'ünü üreten yerli ve yenilenebilir kaynaklar arasında hidroelektrik santrallerinin yüzde 26,3 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Üretimde yerli kömürün payı yüzde 16,1, rüzgarın payı yüzde 10,4, güneşin payı yüzde 4, jeotermalin payı yüzde 3,6 ve biyokütlenin payı yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Geriye kalan kısmı diğer kaynaklar oluşturdu.

Kurulu gücün ise mayısta 325 megavat arttığı ve toplamda 100 bin 667 megavata ulaştığı belirtilen paylaşımda, kurulu gücün ilk sırasında yüzde 31,3 pay ile hidroelektrik santrallerinin olduğu bilgisine yer verildi.

Kurulu güçte rüzgar enerjisinin payı da yüzde 10,9 oldu.