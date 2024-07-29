McDonald's Satışları İlk Kez Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

McDonald's Satışları İlk Kez Düştü

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Şirketin karşılaştırılabilir satışları yüzde 1 azaldı. ABD satışları yüzde 0,7, uluslararası işletilen piyasalar segmenti satışları yüzde 1,1 ve uluslararası gelişmiş lisanslı pazarlar segmenti satışları yüzde 1,3 düştü. Şirketin geliri ve karı da beklentilerin altında kaldı.

29.07.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,7, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 1,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 1,3 düştü.

Bilanço açıklamasında, " Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika ve Japonya'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi." değerlendirmesi yer aldı.

Şirketin geliri ve karı ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı

McDonald's'ın geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrederek 6,49 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

McDonald's'ın net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 2,02 milyar dolara gerileri. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,31 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,15 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 2,80 dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 3,08 dolar olan piyasa beklentilerini karşılayamadı.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi McDonald's Satışları İlk Kez Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:41:04. #1.11#
SON DAKİKA: McDonald's Satışları İlk Kez Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement