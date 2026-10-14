MDTO\'da seçimler tamamlandı, yönetim kurulu başkanlığına Berdan Doğan seçildi

Mersin Deniz Ticaret Odası'nda (MDTO) 2026-2030 dönemini kapsayan organ seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimler sonucunda Berdan Doğan, MDTO'nun yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

MDTO'da 7 Ekim'de 11 meslek komitesinde görev yapacak üyelerin belirlenmesiyle başlayan seçim süreci, 14 Ekim'de Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesiyle sona erdi.

Bu kapsamda MDTO hizmet binasında bir araya gelen yeni meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, TOBB delegeleri ile disiplin kurulu üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Berdan Doğan, MDTO'nun yeni başkanı oldu.

Yeni yönetim kurulu belli oldu

2026-2030 döneminde MDTO Yönetim Kurulunda görev alacak isimler Bekir Yıldız, Ertuğ Kemal Yılmaz, Göksel Hallaç, Rabia Demir, Metin Özdemir ve Mehmet Özkan olarak açıklandı.

Meclisin görev dağılımının ise ilerleyen süreçte yapılacak toplantıda belirleneceği bildirildi.

"Mersin denizciliği için birlikte çalışacağız"

Seçimlerin ardından değerlendirmede bulunan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Berdan Doğan, sandık başına giderek seçim sürecine katkı sunan tüm üyelere teşekkür etti. Doğan, yeni dönemde Mersin denizciliğinin ve kent ekonomisinin gelişmesi için meclis üyeleriyle koordineli bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.