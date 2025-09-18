MediaMarkt'tan Apple Ürünleri Ön Sipariş!

MediaMarkt Türkiye, Apple'ın yeni nesil teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, müşterilerini yeni teknolojilerle ilk günden buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Apple'ın yeni iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modellerini 4000 lira değiş tokuş desteğiyle ön siparişe açtı. Ürünler, MediaMarkt mağazalarında ve şirketin internet sitesinde ise yarın satışa sunulacak.

Ön sipariş teslimatları ise aynı gün başlayacak.