Medicana CHRO ödülünün sahibi oldu

Medicana İnsan Kaynakları Grup Başkanı Seçil Baydaş, Türkiye'nin en beğenilen 50 CHRO listesine girerek CHRO ödülünün sahibi oldu.

KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında başlatılan ve iş dünyasından tekil 35 bin üzerinde oyun kullanıldığı seçmelerle belirlenen 'Altın Lider Ödülleri' sahiplerini buldu. Türkiye'de iş dünyasında çalışan her bireyin 'tekil oyu' ve cep telefonuna gönderilen 'doğrulama kodu' ile katılabildiği oylamalar 25 Kasım 2021'de sona erdi. Medicana Grup İnsan Kaynakları Grup Başkanı Seçil Baydaş, Türkiye'nin En Beğenilen 50 CHRO listesine girerek en beğenilen CHRO ödülünü aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Baydaş, "20 yılı aşkındır çalışıyor olduğum İnsan Kaynakları alanındaki mottom hep insan biriktirmek oldu. Ömür tek işi yapmak için çok uzun olduğu gibi anlamlı şeyler üretmek için de göreceli. Bu nedenle de hayatın her anında varoluşu destekleyecek bir şeylerle yol almak lazım. Ne yaptığım değil nasıl yaptığıma daha çok önem verdiğim bir yolculukla ilerlemeye çalıştım. Hayata iz bırakmak çok kıymetli benim için. Bu ödülü tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyor, herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL