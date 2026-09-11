Mega Metal'in yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mega Metal'in yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı geldi

Mega Metal\'in yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı. Onayla şirketin 265 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi 2 milyar 544 milyon liraya yükselecek.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adım attı.

Şirketin yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, SPK tarafından onaylandı. SPK onayı kapsamında şirketin mevcut 265 milyon lira tutarındaki çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2 milyar 279 milyon lira artırılacak. Sermaye artırımı sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 544 milyon liraya ulaşacak.

Gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı aracılığıyla şirketin sermaye yapısının mevcut ölçeği ve büyüme hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Sermaye artırımının, şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İşlemin tamamlanmasıyla şirketin çıkarılmış sermayesi yaklaşık 9,6 katına çıkacak.

İç kaynakların sermayeye aktarılması yoluyla gerçekleştirilecek işlem, şirketin büyüme ve yatırım hedeflerini destekleyen finansal altyapısına katkı sağlayacak.

Açıklamada görülerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, bedelsiz sermaye artırımının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

Yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımlarının SPK tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Turgut, "Sermayemizi 265 milyon liradan 2 milyar 544 milyon liraya yükseltecek bu adım, şirketimizin güçlü finansal yapısını daha da pekiştirmesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde." ifadesini kullandı.

Turgut, finansal altyapılarına katkı sağlayacak adımla operasyonel güçleri, üretim kapasiteleri ve rekabet güçlerini artırmaya odaklanacaklarını kaydederek, "Güçlenen sermaye yapımızın, büyüme ve yatırım hedeflerimizi destekleyeceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde sektörümüzdeki konumumuzu güçlendirmeye ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Mega Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mega Metal'in yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:47:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Mega Metal'in yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement