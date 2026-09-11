Mega Metal\'in yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı geldi

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adım attı.

Şirketin yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, SPK tarafından onaylandı. SPK onayı kapsamında şirketin mevcut 265 milyon lira tutarındaki çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2 milyar 279 milyon lira artırılacak. Sermaye artırımı sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 544 milyon liraya ulaşacak.

Gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı aracılığıyla şirketin sermaye yapısının mevcut ölçeği ve büyüme hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Sermaye artırımının, şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İşlemin tamamlanmasıyla şirketin çıkarılmış sermayesi yaklaşık 9,6 katına çıkacak.

İç kaynakların sermayeye aktarılması yoluyla gerçekleştirilecek işlem, şirketin büyüme ve yatırım hedeflerini destekleyen finansal altyapısına katkı sağlayacak.

Açıklamada görülerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, bedelsiz sermaye artırımının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

Yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımlarının SPK tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Turgut, "Sermayemizi 265 milyon liradan 2 milyar 544 milyon liraya yükseltecek bu adım, şirketimizin güçlü finansal yapısını daha da pekiştirmesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde." ifadesini kullandı.

Turgut, finansal altyapılarına katkı sağlayacak adımla operasyonel güçleri, üretim kapasiteleri ve rekabet güçlerini artırmaya odaklanacaklarını kaydederek, "Güçlenen sermaye yapımızın, büyüme ve yatırım hedeflerimizi destekleyeceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde sektörümüzdeki konumumuzu güçlendirmeye ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.